Российский режиссер Никита Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово» за вклад в литературу. Награду ему вручил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщила пресс-служба премии.
«Я сердечно благодарю всех тех, кто делил мне эту премию. И хотел бы сказать вот что, я хочу воспользоваться тем, что здесь находится заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Мой отец отдал свою сталинскую премию на фронт, а я свою премию хочу отдать на нужды СВО», — заявил Михалков.
Стоит отметить, что свою денежную премию в размере 3 миллионов рублей Михалков решил направить на поддержку участников специальной военной операции.
Национальная литературная премия «Слово» была учреждена Союзом писателей России и Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Никиту Михалкова с заслуженной наградой!