Никита Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово»

«Я сердечно благодарю всех тех, кто делил мне эту премию. И хотел бы сказать вот что, я хочу воспользоваться тем, что здесь находится заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Мой отец отдал свою сталинскую премию на фронт, а я свою премию хочу отдать на нужды СВО», — заявил Михалков.