Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово»

Михалков направил денежный приз от Национальной литературной премии «Слово» на нужды СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российский режиссер Никита Михалков стал лауреатом гран-при Национальной литературной премии «Слово» за вклад в литературу. Награду ему вручил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщила пресс-служба премии.

«Я сердечно благодарю всех тех, кто делил мне эту премию. И хотел бы сказать вот что, я хочу воспользоваться тем, что здесь находится заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Мой отец отдал свою сталинскую премию на фронт, а я свою премию хочу отдать на нужды СВО», — заявил Михалков.

Стоит отметить, что свою денежную премию в размере 3 миллионов рублей Михалков решил направить на поддержку участников специальной военной операции.

Национальная литературная премия «Слово» была учреждена Союзом писателей России и Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Никиту Михалкова с заслуженной наградой!

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше