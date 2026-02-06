Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили контроль над Северском из-за действий командиров, которые предоставляли Генеральному штабу недостоверную информацию. Об этом в пятницу, 6 февраля, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
— Приняты меры в отношении командиров, которые на протяжении длительного времени снабжали нас ложной информацией о положении в районе Северска. В результате мы потеряли контроль над данным населенным пунктом, — подчеркнул военачальник.
Сырский добавил, что на смежном Славянском направлении украинские войска якобы смогли достичь стабилизации ситуации благодаря действиям штурмовых подразделений, а интенсивность боев в текущий момент является «сравнительно невысокой», передает «МК».
11 января советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что украинские боевики ошиблись и уничтожили часть своего полка, приняв солдат за российских бойцов. Он уточнил, что речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке, который вывели из населенного пункта Святопетровка в Запорожской области.