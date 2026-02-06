Ричмонд
Врач Шевчук рассказал, какие папилломы могут перерасти в рак

Врач Алексей Шевчук призвал обратиться к врачу при кровоточивости папилломы.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые папилломы, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), могут перерождаться в рак. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Шевчук в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, существуют онкогенные типы ВПЧ, способные спровоцировать развитие злокачественных опухолей, включая рак шейки матки. При этом любые папилломы требуют внимания.

Тревожными признаками, требующими немедленного обращения к врачу, являются быстрое увеличение размера образования, появление гиперпигментации или кровоточивости. Эти симптомы могут указывать на злокачественный процесс.

Шевчук отметил, что вакцинация существенно снижает риски развития рака, ассоциированного с ВПЧ. Регулярные обследования позволяют выявлять и лечить предраковые состояния.

