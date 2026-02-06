Врач Шевчук рассказал, какие папилломы могут перерасти в рак

Некоторые папилломы, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), могут перерождаться в рак. Об этом рассказал заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Шевчук в интервью «Газете.Ru».