«Пятна и корочки»: онколог перечислила признаки предракового состояния кожи

Рак кожи на ранних стадиях можно заподозрить по неспецифическим симптомам. Их перечислила в разговоре с aif.ru врач-онколог Кристина Орлова.
— Шершавые, сухие, чешуйчатые пятна или корочки на коже. Цвет — от телесного до красновато-коричневого. Их считают предвестником плоскоклеточного рака, — сказала медик.
Врач уточнила, что плоскоклеточный рак кожи чаще всего появляется на краях ушных раковин, лице, губах, тыльной стороне кистей. Иногда напоминает язву, которая не заживает в течение нескольких недель, или старую бородавку, которая вдруг начала расти и уплотняться.
Ранее газета «Известия» отметила, что в структуре онкологических заболеваний кожи наиболее часто встречаются три основных патологии: меланома, плоскоклеточный и базальноклеточный рак. Каждый из них смертельно опасен. Самая высокая статистика летальных исходов у меланомы.