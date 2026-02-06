«Пятна и корочки»: онколог перечислила признаки предракового состояния кожи

Врач уточнила, что плоскоклеточный рак кожи чаще всего появляется на краях ушных раковин, лице, губах, тыльной стороне кистей. Иногда напоминает язву, которая не заживает в течение нескольких недель, или старую бородавку, которая вдруг начала расти и уплотняться.