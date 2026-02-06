Ричмонд
«Пятна и корочки»: онколог перечислила признаки предракового состояния кожи

Медик рассказала, почему при шелушении кожи следует посетить врача.

Источник: Комсомольская правда

Рак кожи на ранних стадиях можно заподозрить по неспецифическим симптомам. Их перечислила в разговоре с aif.ru врач-онколог Кристина Орлова.

— Шершавые, сухие, чешуйчатые пятна или корочки на коже. Цвет — от телесного до красновато-коричневого. Их считают предвестником плоскоклеточного рака, — сказала медик.

Врач уточнила, что плоскоклеточный рак кожи чаще всего появляется на краях ушных раковин, лице, губах, тыльной стороне кистей. Иногда напоминает язву, которая не заживает в течение нескольких недель, или старую бородавку, которая вдруг начала расти и уплотняться.

Ранее газета «Известия» отметила, что в структуре онкологических заболеваний кожи наиболее часто встречаются три основных патологии: меланома, плоскоклеточный и базальноклеточный рак. Каждый из них смертельно опасен. Самая высокая статистика летальных исходов у меланомы.