Милиция предупредила, что мошенники рекламируют получение водительских прав без экзаменов

Мошенники предлагают белорусам водительские права без экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В интернете появилась информация о том, что якобы можно получить водительские права в обход Госавтоинспекции, предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ложные ролики сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Там говорится, что предоставляются услуги по получению действующих водительских удостоверений в обход экзаменов в ГАИ с последующим внесением сведений об их наличии в соответствующие базы данных.

«Данная информация является ложной, не соответствует действительности и является мошеннической схемой», — предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Следует знать, что в Беларуси компетенцией на обмен и выдачу водительских удостоверений обладают исключительно экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Правоохранители предупреждают, что удостоверения печатаются на специальных бланках. Они отличаются от любого купленного удостоверения.

Ранее мы писали, что в Минске пенсионерка скачала приложение на телефон и лишилась 9000 рублей.

Еще женщина пряталась от милиции по всему Бресту с крупной суммой денег, считая, что ее преследуют мошенники.

Тем временем в Минске бойцы «Алмаз» задержали мать двоих детей, ей грозит до 20 лет.