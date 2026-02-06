Милиция предупредила, что мошенники рекламируют получение водительских прав без экзаменов

В интернете появилась информация о том, что якобы можно получить водительские права в обход Госавтоинспекции, предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ложные ролики сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Там говорится, что предоставляются услуги по получению действующих водительских удостоверений в обход экзаменов в ГАИ с последующим внесением сведений об их наличии в соответствующие базы данных.
«Данная информация является ложной, не соответствует действительности и является мошеннической схемой», — предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Следует знать, что в Беларуси компетенцией на обмен и выдачу водительских удостоверений обладают исключительно экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Правоохранители предупреждают, что удостоверения печатаются на специальных бланках. Они отличаются от любого купленного удостоверения.
