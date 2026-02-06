Астронавты NASA начнут использовать iPhone для съемки Луны и космоса

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будут использовать iPhone для съемки Луны. Об этом глава агентства Джаред Айзекман сообщил на своей странице в социальной сети Х.
Экипажи предстоящих лунных и орбитальных миссий впервые получат смартфоны Apple для документирования своих полетов. Глава NASA отметил, что участники миссий смогут запечатлеть «особенные моменты» не только для своих семей, но и поделиться ими с миром.
Представители агентства также добавили, что в будущем могут быть сертифицированы другие устройства, но на данный момент выбор пал на последние модели iPhone. Это необычное решение для NASA, так как обычно в космосе не применяются серийные коммерческие продукты.
В СМИ подчеркнули, что это решение отражает новый подход администрации агентства, направленный на сокращение бюрократии и активное внедрение технологий частного сектора для ускорения работы NASA.
— Для нас это в новинку, хотя подобные операции уже около десяти лет успешно проводятся на коммерческих космических кораблях, — отметила на пресс-конференции представительница NASA Бетани Стивенс. Ее слова приводит Bloomberg.
В декабре Айзекман рассказал, что NASA планирует построить базу США на Луне.