Тренер рассказал, как избавиться от жира на талии и боках без спортзала

Чтобы убрать жир на животе, не обязательно стараться в спортзале до полного упадка сил. Мужчинам достаточно будет убрать из рациона алкоголь и повысить активность, об этом заявил изданию «Газета.Ru» тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
— Скручивания, наклоны не сожгут жир именно с боков. Тело худеет комплексно, можно обойтись домашними тренировками. Присед, становая тяга, выпады создают мощный метаболический отклик. Планка и боковая планка укрепляют мышцы кора статически, — перечислил специалист.
Тренер подчеркнул, что работают также ходьба на 8—12 тысяч шагов, бег, турники и велосипед. Главное — заниматься системно и следить за питанием.
Москва 24 рассказывала, что боковая планка, упражнение «вакуум» и скручивания помогут уменьшить талию. При этом во время выполнения боковой планки от 20 до 30 секунд можно усилить ее действие, если поднимать таз вверх и возвращать его в исходное положение. Также помогают скрутки в планке.