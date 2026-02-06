Россияне были вне конкуренции на Чемпионате Европы по плаванию в холодной воде

Российские пловцы завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в итальянском Мольвено, завершившемся 6 февраля 2026 года. Сборная в нейтральном статусе, 19 спортсменов, установила четыре мировых рекорда — в брассе, вольном стиле, баттерфляе и эстафете. Температура воды составляла 1,5−3 градуса. В 2025 году на Кубке мира в Аргентине команда получила 38 медалей, из них 24 золотые.
Российские пловцы завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде, завершившемся 6 февраля 2026 года в итальянском городе Мольвено на севере Италии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на тренера и капитана сборной Андрея Замыслова.
Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе и была представлена 19 спортсменами. По итогам соревнований россияне установили четыре мировых рекорда — в брассе, вольном стиле, баттерфляе и в эстафетном заплыве. Дополнительно ожидалось установление рекорда на дистанции 50 метров вольным стилем.
Все заплывы проходили в 50-метровом олимпийском бассейне с температурой воды от 1,5 до 3 градусов Цельсия. Андрей Замыслов отметил поддержку местных зрителей, несмотря на выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.
Тренер выразил сожаление по поводу действующего регламента, ограничивающего количество финалистов от одной страны двумя участниками. По его оценке, при отсутствии данного ограничения в финальных заплывах вольным стилем могли бы участвовать четверо российских пловцов.
В предыдущем сезоне, в 2025 году, российская сборная на Кубке мира в Аргентине завоевала 38 медалей, включая 24 золотые. Андрей Замыслов, возглавляющий команду на нынешнем чемпионате Европы, является многократным чемпионом мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде.