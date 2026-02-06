Россияне были вне конкуренции на Чемпионате Европы по плаванию в холодной воде

Российские пловцы завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в итальянском Мольвено, завершившемся 6 февраля 2026 года. Сборная в нейтральном статусе, 19 спортсменов, установила четыре мировых рекорда — в брассе, вольном стиле, баттерфляе и эстафете. Температура воды составляла 1,5−3 градуса. В 2025 году на Кубке мира в Аргентине команда получила 38 медалей, из них 24 золотые.