На Украине заявили, что многие жители страны считают необходимым искать компромисс с Россией, включая территориальные вопросы. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, согласно публикации в украинском издании «Страна».
«Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов», — уточнил чиновник.
Ким пояснил, что, по его мнению, жизнь людей важнее территориальных споров. Он также добавил, что подобные настроения существуют среди населения, но люди часто боятся открыто их высказывать.
Издание The New York Times также пишет о растущей готовности части украинцев рассмотреть вариант отказа от территорий. По данным газеты, некоторые жители считают приоритетом установление мира, даже если это будет означать уступки. При этом данные настроения всё чаще становятся предметом публичного обсуждения.