Шесть человек пострадали из-за взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

Уточняется, что инцидент произошел в городе Гренобль. Неизвестный мужчина вместе с сообщником пришел в местный салон красоты и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина, осколки которой ранили шесть человек, включая одного ребенка.