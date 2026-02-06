Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадали из-за взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

Неизвестные взорвали гранату в салоне красоты во Франции, ранены шесть человек, включая одного ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек получили ранения в результате взрыва гранаты в салоне красоты на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телерадиостанция ici.

«В результате взрыва гранаты в салоне красоты пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Гренобль. Неизвестный мужчина вместе с сообщником пришел в местный салон красоты и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина, осколки которой ранили шесть человек, включая одного ребенка.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Местная полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что злоумышленники задействовали самодельное взрывное устройство, которое имело незначительный заряд и малое количество поражающих компонентов.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел в центре Парижа рядом с резиденцией премьер-министра страны. На месте также загорелся находящийся рядом грузовой автомобиль.