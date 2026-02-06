Тренер Брабечан рассказал, как мужчинам избавиться от жира на боках

Брабечан опроверг распространенные мифы. Боковые наклоны с весом не сжигают жир, а могут расширить талию за счет роста косых мышц. Также невозможно убрать бока за две недели, а кардионагрузки не являются оптимальным методом без силовых нагрузок и контроля питания.