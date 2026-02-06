Ричмонд
Тренер Брабечан рассказал, как мужчинам избавиться от жира на боках

Тренер Юрий Брабечан призвал мужчин отказаться от употребления алкоголя и наладить режим сна для избавления от лишнего веса на боках.

Источник: Аргументы и факты

Мужчинам для уменьшения жира на талии и боках необходимы силовые тренировки, контроль питания и отказ от алкоголя. Об этом рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в интервью «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что локально убрать жир невозможно — тело худеет комплексно. Ключевым фактором является создание дефицита калорий. Для результата требуется системная работа, включающая силовые тренировки 3−4 раза в неделю, умеренные кардионагрузки и нормализацию сна.

Первые изменения становятся заметны через 3−4 недели, а явный результат проявляется через 3−6 месяцев регулярных занятий и правильного питания. Тренер отметил, что эффективны базовые упражнения, такие как приседания и становая тяга, а также функциональные тренировки, повышающие общий расход энергии.

Брабечан опроверг распространенные мифы. Боковые наклоны с весом не сжигают жир, а могут расширить талию за счет роста косых мышц. Также невозможно убрать бока за две недели, а кардионагрузки не являются оптимальным методом без силовых нагрузок и контроля питания.

Ранее врач Наталья Таныгина назвала четыре способа снизить аппетит без уколов и таблеток.