Климатолог Кокорин: за полвека в Москве потеплело сильнее, чем в Нью-Йорке

«Сильнее теплеют те города, которые расположены в глубине материка, далеко от океана. Так, в Москве за последние 50 лет потеплело примерно в два раза больше, чем в среднем по земному шару, или, например, в Лондоне или Нью-Йорке, если мы сравниваем мегаполисы», — рассказал климатолог Агентству городских новостей «Москва». www.mskagency.ru/materials/3534767?ysclid=mlb8zcrshi925743181