Климатолог Кокорин: за полвека в Москве потеплело сильнее, чем в Нью-Йорке

За последние 50 лет климат в российской столице изменился в два раза сильнее, чем в Нью-Йорке или Лондоне. Об этом в пятницу, 6 февраля, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.
По словам специалиста, одним из самых важных факторов глобального потепления климата является антропогенное воздействие, в основном из-за выхлопных газов при сжигании топлива. И если в прибрежных городах часть этого тепла «уходит» в океан, то в континентальных мегаполисах потепление более заметно.
«Сильнее теплеют те города, которые расположены в глубине материка, далеко от океана. Так, в Москве за последние 50 лет потеплело примерно в два раза больше, чем в среднем по земному шару, или, например, в Лондоне или Нью-Йорке, если мы сравниваем мегаполисы», — рассказал климатолог Агентству городских новостей «Москва». www.mskagency.ru/materials/3534767?ysclid=mlb8zcrshi925743181
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал aif.ru о том, что только за последние 30 лет средняя температура января в Москве выросла на 3,3°С, и такой скорости потепления климата на Земле не было никогда.