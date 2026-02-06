Диетолог объяснила, почему нельзя есть блины каждый день

Блинчики — калорийное блюдо, частое употребление которого вредит не только талии, но и внутренним органам. Об этом предупредила в беседе с изданием Lenta.ru диетолог Анастасия Лебедева.
— Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и приводит к образованию продуктов окисления жиров, которые при регулярном поступлении создают лишнюю нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, — объяснила эксперт.
Она добавила, что употребление блинов вызывает также резкие скачки уровня глюкозы в крови. Со временем это может способствовать развитию инсулинорезистентности и набору веса.
Ранее Москва 24 отметила, что употребление блинов на пиве может привести к появлению отеков и набору веса. Людям, у которых есть предпосылки к набору лишнего веса, диабету и непереносимости лактозы, стоит добавлять в блюдо воду. Кроме того, не следует добавлять большое количество сахара при приготовлении блинов.