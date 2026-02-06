Диетолог объяснила, почему нельзя есть блины каждый день

Ранее Москва 24 отметила, что употребление блинов на пиве может привести к появлению отеков и набору веса. Людям, у которых есть предпосылки к набору лишнего веса, диабету и непереносимости лактозы, стоит добавлять в блюдо воду. Кроме того, не следует добавлять большое количество сахара при приготовлении блинов.