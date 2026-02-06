РИА Новости выяснило планы комика Сабурова после запрета на въезд в Россию

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Позднее СМИ сообщили, что комик отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и самостоятельно купил билет в Казахстан. В материале говорится, что после прохождения паспортного контроля он несколько раз уточнял, будут ли его депортировать, а затем присел на раскладушку и заявил, что у него нет денег на обратный билет в ОАЭ.