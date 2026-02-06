РИА Новости выяснило планы комика Сабурова после запрета на въезд в Россию

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в России, планирует вылететь в Алматы в ближайшее время. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Сабуров планирует вылететь из Москвы в Алма-Ату в ближайшее время, — передает агентство.
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Позднее СМИ сообщили, что комик отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и самостоятельно купил билет в Казахстан. В материале говорится, что после прохождения паспортного контроля он несколько раз уточнял, будут ли его депортировать, а затем присел на раскладушку и заявил, что у него нет денег на обратный билет в ОАЭ.
Журналисты также сообщили, что Сабурова собирались задержать еще 3 февраля во время его прилета в Екатеринбург, но в результате концерт юмориста в этом городе отменили.