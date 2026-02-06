Международный валютный фонд назвал самые бедные страны в мире в 2026 году

В 2026 году Южный Судан стал самой бедной страной в мире, будучи при этом одним из самых молодых государств. В настоящее время ВВП на душу населения здесь составляет всего 368,83 доллара. Об этом говорят данные Международного валютного фонда (МВФ).
Жители Южного Судана проголосовали за независимость от Судана на референдуме в 2011 году, после чего с 2013 по 2018 год в стране разразилась гражданская война, по итогам которой Южный Судан считается несостоявшимся государством.
На втором месте в рейтинге находится Йемен, где ВВП на душу населения составляет 401,28 доллара. С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война, которая привела к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. Крайне нестабильная политическая ситуация усугубляется нехваткой воды, слабой системой образования и здравоохранения, высоким уровнем безработицы и частыми стихийными бедствиями.
Третьей самой бедной страной в мире по итогам 2026 года является Бурунди, расположенная в Восточной Африке. Экономика страны ослаблена многолетней гражданской войной, а также внутренней политической нестабильностью и этносоциальной напряженностью, передает «Российская газета».
