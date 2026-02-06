«Сажали помидоры, оказались не они»: В Петергофе накрыли крупную наркоферму

В Петергофе задержали двух мужчин с семью килограммами конопли. Видео © Telegram / Петербургская полиция.
При обыске у мужчин нашли 21 куст конопли и около семи килограммов уже готового сырья. Также изъяли специальные лампы для выращивания, весы и пакеты для фасовки. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики.
Возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых отправили в СИЗО. Полиция проверяет, не занимались ли они сбытом и есть ли у них сообщники.
Ранее Life.ru рассказывал, что гражданка Украины была приговорена к 20 годам тюрьмы на Бали за провоз 2 килограммов наркотиков. Женщина не стала ничего выдумывать и просто сложила всё в свой чемодан. При этом суд вынес более суровый приговор, чем требовало обвинение.
