«Сажали помидоры, оказались не они»: В Петергофе накрыли крупную наркоферму

В Петергофе задержали двух местных жителей, которые выращивали коноплю. Один из них на допросе заявил полицейским, что сажал на участке помидоры, но почему-то выросло совсем другое растение. Об этом сообщили в местной полиции.

В Петергофе задержали двух мужчин с семью килограммами конопли. Видео © Telegram / Петербургская полиция.

При обыске у мужчин нашли 21 куст конопли и около семи килограммов уже готового сырья. Также изъяли специальные лампы для выращивания, весы и пакеты для фасовки. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых отправили в СИЗО. Полиция проверяет, не занимались ли они сбытом и есть ли у них сообщники.

Ранее Life.ru рассказывал, что гражданка Украины была приговорена к 20 годам тюрьмы на Бали за провоз 2 килограммов наркотиков. Женщина не стала ничего выдумывать и просто сложила всё в свой чемодан. При этом суд вынес более суровый приговор, чем требовало обвинение.

