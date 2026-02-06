Продюсер Дворцов предрек закрытие шоу «ЧБД» после запрета на въезд Сабурову

Запрет на въезд на территорию РФ Нурлану Сабурову приведет к закрытию популярного шоу «Что было дальше», таким мнением поделился в беседе с «Газетой.Ru» продюсер Сергей Дворцов.
— Будем ожидать закрытие его шоу «Что было дальше?». Будут ли российские звезды рисковать и ехать для съемок за границу? Это мы уже узнаем в будущем. Безусловно, Нурлан потеряет рекламные контракты, — считает продюсер.
Дворцов добавил, что также не исключает признание Сабурова иноагентом на территории России в ближайшее время.
Комик Нурлан Сабуров пытался легализовать заработанные в РФ средства с использованием посредников, отметила газета «Известия». Стендапер получал доход на территории РФ, при этом, как утверждается, игнорировал миграционные требования и налоговые обязательства. Только за 2024 год он задекларировал более 50 млн рублей.
При этом в мае прошлого года Сабурова уже задерживали в аэропорту Шереметьево в связи с нарушением сроков миграционного учета.