На трассе М-4 «Дон» под Ростовом грузовик врезался в отбойник

В пятницу вечером, 6 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент случился в районе станицы Грушевской на направлении движения в сторону Москвы.
По предварительной информации, водитель фуры марки Foton не справился с управлением, в результате чего машина совершила столкновение с барьерным ограждением. О возможных пострадавших на момент аварии сообщалось в экстренные службы, отметили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС в Аксайском районе.
На место происшествия оперативно выехали расчеты Южного пожарно-спасательного отряда, бригада скорой медицинской помощи из Новочеркасска, а также экипаж дорожно-патрульной службы. Сейчас обстоятельства случившегося, а также точная информация о наличии пострадавших устанавливаются сотрудниками соответствующих ведомств.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.