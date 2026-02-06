На трассе М-4 «Дон» под Ростовом грузовик врезался в отбойник

По предварительной информации, водитель фуры марки Foton не справился с управлением, в результате чего машина совершила столкновение с барьерным ограждением. О возможных пострадавших на момент аварии сообщалось в экстренные службы, отметили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС в Аксайском районе.