Драконы среди орхидей: Фестиваль Китайского Нового года открылся старейшем ботаническом саду России

Концепция фестиваля строится на глубокой идее о природе как универсальном языке, способном объединять народы на уровне искренних эмоций и гармоничного взаимопонимания. Красота флоры и фауны, будь то редкие тропические растения или привычные глазу виды, вызывает у людей разных культур и национальностей схожие чувства, создавая тем самым особое пространство для диалога. Художественный подход к экологическому просвещению, заложенный в основу фестиваля, не только популяризирует знания о мировом биоразнообразии, но и способствует формированию экологической культуры в обществе, открывая новые перспективы для публичной дипломатии, особенно в контексте укрепления сотрудничества между странами объединения БРИКС.