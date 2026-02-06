Драконы среди орхидей: Фестиваль Китайского Нового года открылся старейшем ботаническом саду России

Концепция фестиваля строится на глубокой идее о природе как универсальном языке, способном объединять народы на уровне искренних эмоций и гармоничного взаимопонимания. Красота флоры и фауны, будь то редкие тропические растения или привычные глазу виды, вызывает у людей разных культур и национальностей схожие чувства, создавая тем самым особое пространство для диалога. Художественный подход к экологическому просвещению, заложенный в основу фестиваля, не только популяризирует знания о мировом биоразнообразии, но и способствует формированию экологической культуры в обществе, открывая новые перспективы для публичной дипломатии, особенно в контексте укрепления сотрудничества между странами объединения БРИКС.
Директор сада Владимир Чуб поделился атмосферой предстоящего праздника:
«В дни фестиваля гости смогут оценить красочное оформление, мы подобрали спокойную музыку, настраивающую на медитацию, приглушенное освещение в золотых и красных тонах. На улицах у нас сейчас белым-бело, а в оранжерее, особенно по вечерам, будет просто волшебно, фонарики лучше смотрятся даже, наверное, в вечернее время».
Программа открытия была насыщенной и разнообразной. Гости стали зрителями спектакля, подготовленного студентами Московского государственного университета, насладились выступлениями музыкантов, играющих на традиционных китайских инструментах, и увидели художественные перформансы, которые органично вписались в живописное пространство тропической оранжереи. Отдельным и запоминающимся событием вечера стала атмосферная чайная церемония, проведённая с использованием уникальных сортов чая и редкой посуды при поддержке проекта «СуХэСюань».
В рамках фестиваля также открылась выставка Ассоциации «Творческий союз» под названием «Цветы удачи и нефритовый бамбук». Экспозиция посвящена символическим для китайской культуры зимним растениям — сливе мейхуа, бамбуку, сосне, азалии, камелии, а также образу панды. Выставка представляет собой синтез ботанической иллюстрации с элементами традиционной китайской живописи и раскрывает глубокое философское значение этих образов в национальной художественной традиции.
Организаторы выражают особую благодарность Китайскому культурному центру за всестороннюю поддержку в проведении фестиваля. Фестиваль Китайского Нового года в «Аптекарском огороде» — это значимый шаг на пути укрепления межкультурных связей, развития экологического диалога и сохранения общего природного и культурного наследия.
Фестиваль открыт для всех посетителей с 7 февраля по 9 марта 2026 года по адресу: Москва, Проспект Мира, дом 26/1. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:45.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченной к предстоящему китайскому Новому году, отметил широкое распространение и популярность этого праздника в России. Он констатировал, что китайский Новый год уже стал неотъемлемой частью культурной жизни многих российских городов, превратившись в добрую и ожидаемую традицию.
