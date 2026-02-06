Ударная группа ВМС США с авианосцем совершила переход в Аравийском море

Авианосная группа США вошла в Аравийское море для проведения запланированных действий. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
В публикации уточняется, что авианосец «Авраам Линкольн» действовал совместно с двумя судами снабжения и двумя катерами береговой охраны.
Над соединением кораблей также выполняли полеты военные самолеты. Данный переход является частью обычной оперативной деятельности ВМС США в данном регионе.
Ранее американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon совершил полет над акваторией Черного моря. Его маршрут пролегал вдоль побережья Крымского полуострова в направлении города Сочи.
Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и прошел над территорией Румынии. Не долетев примерно 200 километров до Сочи, воздушное судно развернулось и вернулось на базу по тому же маршруту.