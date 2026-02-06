В Северной Осетии запустили лабораторию клеточных технологий для исследований

«На сегодняшний день мы оценили эффективность ряда экстрактов, полученных из экологически чистого растительного сырья, предоставленного лаборатории в рамках сотрудничества СОГУ и Никитского ботанического сада. Были разработаны несколько перспективных лекарственных формул на основе комбинаций лекарственных трав. Сейчас мы изучаем их эффективность на нескольких клеточных линиях — это ключевые клетки, участвующие в развитии атеросклероза: эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки аорты человека и иммунные клетки — моноциты. В дальнейшем планируем изучать эффективность фитопрепаратов на экспериментальных животных», — сказала старший научный сотрудник лаборатории системного экологического анализа СОГУ.