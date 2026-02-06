В Северной Осетии запустили лабораторию клеточных технологий для исследований

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Лаборатория клеточных технологий для исследований в сфере клеточной и молекулярной биологии запущена в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В университете запустили лабораторию клеточных технологий, предназначенную для проведения фундаментальных и поисковых исследований в области клеточной и молекулярной биологии. Лабораторию оснастили современным оборудованием для работы с культурами клеток человека и животных, что позволяет проводить высокотехнологичные междисциплинарные исследования в сфере биомедицины — иммунологии, микробиологии и других областей», — сказал собеседник агентства.
По словам ректора университета Алана Огоева, создание современной лаборатории — это стратегический шаг в развитии научной инфраструктуры университета и поддержке передовых исследований в сфере биомедицины.
В лаборатории ведутся активные научные исследования, направленные на поиск и разработку новых методов лечения и профилактики социально значимых заболеваний.
Одно из научных направлений данной лаборатории — разработка инновационного метода терапии социально значимого заболевания — атеросклероза. Данная патология является одной из главных причин смертности и инвалидизации населения в мире. Атеросклероз представляет собой хроническое отложение холестерина в стенках артерий с формированием атеросклеротических бляшек, что приводит к ишемии органов, инфарктам и инсультам. Исследование реализуется в рамках гранта Российского научного фонда по мероприятию «Инициативные исследования для молодых ученых».
Об исследовании.
Разрабатываемый учеными метод терапии ориентирован на коррекцию функции митохондрий — клеточных органелл, ответственных за энергетический обмен. При атеросклерозе их работа нарушается, что в свою очередь усугубляет повреждения тканей.
Результатом исследований станет создание формулы лекарственного препарата.
«На сегодняшний день мы оценили эффективность ряда экстрактов, полученных из экологически чистого растительного сырья, предоставленного лаборатории в рамках сотрудничества СОГУ и Никитского ботанического сада. Были разработаны несколько перспективных лекарственных формул на основе комбинаций лекарственных трав. Сейчас мы изучаем их эффективность на нескольких клеточных линиях — это ключевые клетки, участвующие в развитии атеросклероза: эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки аорты человека и иммунные клетки — моноциты. В дальнейшем планируем изучать эффективность фитопрепаратов на экспериментальных животных», — сказала старший научный сотрудник лаборатории системного экологического анализа СОГУ.
В перспективе лаборатория планирует масштабировать свою деятельность и пройти аккредитацию, что позволит расширить исследовательские возможности, а также формировать биоколлекции клеточных культур.