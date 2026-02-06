Два воспитанника академии «Краснодара» уничтожили «Зенит» за три минуты в Абу-Даби

По итогам второго игрового дня «Краснодар» возглавил турнирную таблицу, набрав четыре очка. «Зенит», имея в активе три очка, расположился на третьей позиции, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей московскому ЦСКА, который также набрал три балла после поражения от «Динамо» в серии пенальти в тот же игровой день. Московское «Динамо» занимает четвёртое место с двумя очками.