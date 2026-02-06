Два воспитанника академии «Краснодара» уничтожили «Зенит» за три минуты в Абу-Даби

«Краснодар» 6 февраля 2026 года обыграл «Зенит» со счётом 3:0 в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби. Голы забили Мозес Кобнан (34'), Артём Хмарин (54') и Эльдар Гусейнов (57'). Краснодарцы вышли на первое место турнирной таблицы с четырьмя очками. Петербургский клуб расположился на третьей строчке. Финальный тур пройдёт 10 февраля.
«Краснодар» возглавил таблицу Зимнего кубка РПЛ после убедительной победы над «Зенитом».
Шестого февраля 2026 года на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби состоялся матч второго тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча завершилась уверенной победой краснодарского клуба со счётом три гола без ответа, что позволило команде выйти на первую строчку турнирной таблицы.
Первый гол в матче был забит на тридцать четвёртой минуте. После исполнения штрафного удара вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сумел отразить мяч, однако на добивании Мозес Кобнан Дэвид точно пробил с близкого расстояния, установив счёт один-ноль. До перерыва петербургская команда имела возможность сравнять результат, но защитник «Краснодара» Станислав Агкацев вовремя перехватил мяч у Максима Глушенкова, лишив соперника шанса на взятие ворот.
Во втором тайме краснодарцы усилили давление и в течение трёх минут удвоили и утроили преимущество. На пятьдесят четвёртой минуте Артём Хмарин, воспитанник академии клуба, точно исполнил удар в ближний угол после разрезающего паса партнёра. Спустя три минуты семнадцатилетний Эльдар Гусейнов, также вышедший из системы подготовки «Краснодара», замкнул поперечную передачу вдоль линии ворот с метровой дистанции, установив окончательный счёт три-ноль. Для Мозеса Кобнана и Эльдара Гусейнова эти голы стали вторыми в рамках нынешнего розыгрыша турнира, Артём Хмарин отличился впервые.
По итогам второго игрового дня «Краснодар» возглавил турнирную таблицу, набрав четыре очка. «Зенит», имея в активе три очка, расположился на третьей позиции, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей московскому ЦСКА, который также набрал три балла после поражения от «Динамо» в серии пенальти в тот же игровой день. Московское «Динамо» занимает четвёртое место с двумя очками.
Завершающий, третий тур Зимнего кубка РПЛ пройдёт десятого февраля 2026 года. В этот день «Зенит» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» сыграет против московского «Динамо». Результаты этих встреч определят обладателя трофея четвёртого розыгрыша турнира.
Четвёртый по счёту Зимний кубок РПЛ проводится в столице Объединённых Арабских Эмиратов с третьего по десятое февраля. Все матчи турнира принимает стадион «Аль-Нахайян». История соревнования насчитывает три предыдущих розыгрыша: дважды победителем становился московский «Спартак», действующим обладателем кубка является петербургский «Зенит», завоевавший трофей в феврале две тысячи двадцать пятого года.
Уверенная победа «Краснодара» над действующим обладателем кубка подчеркнула возросшую роль академии клуба в формировании игрового костяка команды и поставила краснодарцев в выгодное положение накануне решающего тура турнира.