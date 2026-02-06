Все вредные для сердца продукты собраны в одном блюде: вот что сказал кардиолог

Масло, колбаса и сыр — бутерброд из этих продуктов можно считать традиционным завтраком. Однако, такая еда наносит урон здоровью сердца, об этом сообщил изданию Lenta.ru врач-кардиолог Антон Вахляев.
— Это сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Без исключения все колбасы и ветчины также избыточно богаты холестерином, что влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, — пояснил медик.
Кроме того, доктор призвал отказаться от избытка обычной поваренной соли, также следует быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами.
Ранее 360.ru рекомендовал во избежание рисков возникновения и развития болезней сердечно-сосудистой системы убрать из рациона коровье и козье молоко и заменить его на растительное — миндальное, кокосовое и другие. Также для благоприятной работы сердца нужно выбирать хлеб, в котором содержатся зерна и семена. Кроме того, заменить сладкое в виде шоколадных батончиков и снизить риски возникновения болезней сердца помогут фрукты.