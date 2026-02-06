Все вредные для сердца продукты собраны в одном блюде: вот что сказал кардиолог

Ранее 360.ru рекомендовал во избежание рисков возникновения и развития болезней сердечно-сосудистой системы убрать из рациона коровье и козье молоко и заменить его на растительное — миндальное, кокосовое и другие. Также для благоприятной работы сердца нужно выбирать хлеб, в котором содержатся зерна и семена. Кроме того, заменить сладкое в виде шоколадных батончиков и снизить риски возникновения болезней сердца помогут фрукты.