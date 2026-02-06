Ричмонд
Вартанян раскрыл, когда планирует провести бой в АСА после восстановления

Боец Эдуард Вартанян заявил, что планирует вернуться к поединкам в АСА в апреле.

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян планирует вернуться в АСА в апреле после перенесенной операции. Об этом он сообщил в интервью championat.com.

Спортсмен заявил, что чувствует себя хорошо и на следующей неделе ему снимут стенд. После этого он сможет приступить к полноценным тренировкам.

Ранее Вартанян просил лигу перенести его бой на март или апрель, отметив свою отличную форму и готовность к жесткому противостоянию. Точная дата и его соперник на турнире ACA будут объявлены позже.

