ЕК потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» интерфейс

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 6 февраля, обвинила социальную сесть TikTok в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) из‑за интерфейса, который «вызывает привыкание». В заявлении речь идет о бесконечной прокрутке, автозапуске видеороликов, push‑уведомлениях и персонализированных рекомендациях.
— Эти функции постоянно «вознаграждают» пользователей новым контентом, переводят мозг в «автопилот» и могут приводить к компульсивному поведению, — говорится в сообщении.
Представители ЕК подчеркнули, что TikTok «не принимает разумных, соразмерных и эффективных мер» для снижения рисков, связанных с его дизайном, а текущие инструменты по ограничению времени и родительскому контролю в приложении не являются эффективными.
В результате европейский регулятор порекомендовал платформе изменить базовый дизайн — в частности, с помощью ограничения бесконечной прокрутки, внедрения эффективных «перерывов на экранное время» и адаптации системы рекомендаций. При этом предварительные выводы ЕК не предопределяют итог ее расследования в отношении сервиса, передает сайт регулятора.
Согласно данным экспертов, короткие видеоролики в TikTok убивают мозг в пять раз быстрее спиртных напитков. Специалисты объяснили такой эффект тем, что длительное потребление короткого видеоконтента провоцирует психологическую зависимость, снижает концентрацию и вызывает эмоциональные расстройства.