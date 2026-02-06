Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 началась в Милане

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, началась церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Ключевой площадкой мероприятия стал стадион «Сан-Сиро», рассчитанный примерно на 77 тысяч зрителей.
В начале церемонии на сцене выступила американская певица Мэрайя Кэри, которая исполнила песню «Volare». После этого на стадион спустились «античные музы» и 70 танцоров из Академии театра Ла Скала, исполнявшие роль статуй. Они начали выступать на сцене.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдет 22 февраля на исторической площадке «Арена ди Верона» в Вероне.
5 февраля в Милане прошла церемония встречи олимпийского огня — маршрут проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо. Прима-балерина театра Ла Скала Николетта Манни принесла факел на возвышение и зажгла огонь в специальном месте на площади перед собором. Позднее стало известно, что факел также нес бывший футболист Златан Ибрагимович, который занимает должность советника президента итальянского клуба «Милан» Паоло Скарони.