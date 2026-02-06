Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 началась в Милане

5 февраля в Милане прошла церемония встречи олимпийского огня — маршрут проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо. Прима-балерина театра Ла Скала Николетта Манни принесла факел на возвышение и зажгла огонь в специальном месте на площади перед собором. Позднее стало известно, что факел также нес бывший футболист Златан Ибрагимович, который занимает должность советника президента итальянского клуба «Милан» Паоло Скарони.