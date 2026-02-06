Врач предупредила о неочевидных последствиях падения на льду

Москва 24 рекомендовала во избежание опасных травм при падении в гололед ходить на слегка согнутых в коленях ногах, за счет чего получится небольшая амортизация. Самой опасной травмой при падении на лед является перелом лучевой кости в районе запястья, а у пожилых людей часто бывает перелом шейки бедренной кости. Также при падении на лед человек может сломать лодыжку или получить черепно-мозговую травму после удара затылком о лед.