Врач предупредила о неочевидных последствиях падения на льду

Зимой, во время гололеда повышаются риски упасть на скользком тротуаре. Падение может привести к переломам, вывихам и даже потере зрения при ударе головой. Об этом предупредила в беседе с aif.ru врач-офтальмолог Лидия Садулаева.
— Признаки возможного повреждения сетчатки — вспышки света, «мушки», ощущение пелены или выпадение части поля зрения. Также возможны внутриглазные кровоизлияния, проявляющиеся внезапными помутнениями и резким снижением чёткости зрения, — перечислила доктор.
Специалист подчеркнула, что при подобных симптомах нельзя тереть глаз или давить на него. Терять время также не стоит: важно как можно быстрее доставить человека в травмпункт.
Москва 24 рекомендовала во избежание опасных травм при падении в гололед ходить на слегка согнутых в коленях ногах, за счет чего получится небольшая амортизация. Самой опасной травмой при падении на лед является перелом лучевой кости в районе запястья, а у пожилых людей часто бывает перелом шейки бедренной кости. Также при падении на лед человек может сломать лодыжку или получить черепно-мозговую травму после удара затылком о лед.