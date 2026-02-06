Трамп удалил опубликованное видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены

Публикация с провокационным видео была доступна на страничке Трампа в течение 12 часов. В коротком ролике была затронута тема фальсификаций на выборах 2020 года, в самом конце появлялась анимация обезьян с лицами Обамы и его жены. Теперь же опубликованное видео не открывается.