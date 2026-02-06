Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп удалил опубликованное видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены

Трамп удалил из соцсети видео о фальсификации выборов в 2020 году с Обамой и его женой в образе обезьян.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп удалил опубликованное им видео с обезьянами, в котором использовались лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель. Ролик был размещен в личном аккаунте в соцсети Truth Social.

Публикация с провокационным видео была доступна на страничке Трампа в течение 12 часов. В коротком ролике была затронута тема фальсификаций на выборах 2020 года, в самом конце появлялась анимация обезьян с лицами Обамы и его жены. Теперь же опубликованное видео не открывается.

Согласно заявлению телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, пост в аккаунте Трампа был выложен по ошибке.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп показал свою новую картину. На ней американский лидер представлен в роли дирижера «MAGA-оркестра» из его соратников. На изображении можно найти много представителей США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше