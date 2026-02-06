Суд обязал жителя Югры выплатить ₽18 млн за незаконную ловлю рыбы

Специалисты установили, что житель Нижневартовска выловил рыбу на реке Обь с использованием запрещенных орудий лова — сети из лески (мононити). При задержании у него изъяли восемь особей пеляди, одного обыкновенного судака, 30 стерлядей, 38 сибирских осетров. Последние два вида относятся к ценным и особо ценным водным биоресурсам. При этом сибирский осетр занесен в Красную книгу России.