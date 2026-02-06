Суд обязал жителя Югры выплатить ₽18 млн за незаконную ловлю рыбы

Суд обязал жителя Нижневартовска выплатить более 18 миллионов рублей за незаконный вылов рыбы, в том числе краснокнижного осетра, сообщают суды общей юрисдикции Югры.
Специалисты установили, что житель Нижневартовска выловил рыбу на реке Обь с использованием запрещенных орудий лова — сети из лески (мононити). При задержании у него изъяли восемь особей пеляди, одного обыкновенного судака, 30 стерлядей, 38 сибирских осетров. Последние два вида относятся к ценным и особо ценным водным биоресурсам. При этом сибирский осетр занесен в Красную книгу России.
Ущерб превысил 18 миллионов рублей. Во время заседания подсудимый признал вину, раскаялся и поддержал гражданский иск о возмещении ущерба.
«Наказание составило 250 часов обязательных работ. Суд также удовлетворил гражданский иск в полном объеме и постановил взыскать с осужденного в пользу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства материальный ущерб в размере 18 439 849 рублей», — сказано в публикации.
Кроме того, постановлено изъять моторную лодку, лодочный мотор и рыболовную сеть, которые использовали для незаконной ловли рыбы. Пока приговор еще не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что жителя Перми осудили за незаконное хранение 60 килограммов черной икры.