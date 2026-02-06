Пять ультра-си в произвольной: как Костылева выиграла юниорский чемпионат России

Елена Костылева второй год подряд стала чемпионкой России среди юниоров, набрав 228,53 балла. Соревнования прошли 6 февраля 2026 года в Саранске. Второе место заняла Лидия Плескачёва (218,03), третье — Виктория Стрельцова (217,84). В произвольной программе Костылева исполнила пять элементов ультра-си. Спортсменка назвала своего тренера Евгения Плющенко вторым отцом. В декабре 2025 года она временно покидала его академию, но в январе 2026 года вернулась.
Шестого февраля 2026 года в Саранске завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров, победу в котором одержала Елена Костылева. Четырнадцатилетняя спортсменка защитила титул чемпионки страны, завоеванный годом ранее, и подтвердила статус одного из самых перспективных юных фигуристов России. Второе место заняла Лидия Плескачёва, улучшившая свой результат по сравнению с прошлогодним бронзовым призом. Третьей стала Виктория Стрельцова, для которой это выступление стало дебютным на первенстве страны.
Итоговый результат Костылевой составил 228,53 балла. В короткой программе она получила 71,16 балла, а в произвольной — 157,37. Лидия Плескачёва набрала в сумме 218,03 балла, распределив их между короткой программой (70,96) и произвольной (147,07). Виктория Стрельцова показала результат 217,84 балла, при этом её произвольная программа (149,25) оказалась сильнее короткой (68,59), что позволило ей подняться на третью строчку итоговой таблицы.
Особое внимание специалистов привлекла произвольная программа Костылевой, в которой она исполнила пять элементов категории ультра-си: комбинацию тройного акселя с двойным тулупом, одиночный тройной аксель, четверной тулуп, а также две комбинации с четверным сальховом — с двойным акселем и повторным двойным акселем. Такая сложность контента подчеркнула техническую зрелость юной спортсменки, несмотря на её возраст.
Для Костылевой саранский лёд имеет особое значение: именно здесь она впервые выступала на первенстве России. Спустя год она вернулась на эту арену с уже имеющимся опытом победы и более спокойным настроем. Спортсменка отметила, что её главным соперником на турнире была она сама, а задача заключалась в точном исполнении отработанного материала. Она также подчеркнула, что нынешнее выступление было менее эмоционально напряжённым по сравнению с прошлогодним, когда победа стала для неё первой крупной в карьере юниорки. Арену в Саранске фигуристка назвала для себя удачливой и надеется в будущем неоднократно возвращаться сюда.
Костылева выразила особую благодарность своему тренеру Евгению Плющенко, назвав его вторым отцом. По её словам, со стороны наставника она постоянно ощущает отеческое отношение, что положительно влияет как на тренировочный процесс, так и на выступления на соревнованиях. Ранее сам Плющенко в интервью агентству РИА Новости говорил, что относится к Елене как к дочери. Спортсменка также подчеркнула, что талант в фигурном катании, по её убеждению, проявляется прежде всего в трудолюбии, готовности к постоянной работе и умении слушать тренеров.
Стоит отметить, что в декабре 2025 года Костылева временно покинула академию Евгения Плющенко и тренировалась в академии Софьи Федченко. Однако уже восьмого января 2026 года было объявлено о её возвращении к Плющенко. Несмотря на кратковременную смену тренерской базы, спортсменка сохранила стабильность в подготовке и подтвердила свой высокий уровень на главном юниорском турнире страны.
Помимо двукратного чемпионства России среди юниоров, Елена Костылева является победительницей финала Гран-при страны в юниорском разряде. Её последовательные успехи и умение справляться с давлением титула вызывают оптимизм у тренерского штаба и болельщиков относительно её будущих выступлений на международной арене. Саранск вновь стал местом, где юная фигуристка подтвердила свой статус лидера российского юниорского катания.