Пять ультра-си в произвольной: как Костылева выиграла юниорский чемпионат России

Для Костылевой саранский лёд имеет особое значение: именно здесь она впервые выступала на первенстве России. Спустя год она вернулась на эту арену с уже имеющимся опытом победы и более спокойным настроем. Спортсменка отметила, что её главным соперником на турнире была она сама, а задача заключалась в точном исполнении отработанного материала. Она также подчеркнула, что нынешнее выступление было менее эмоционально напряжённым по сравнению с прошлогодним, когда победа стала для неё первой крупной в карьере юниорки. Арену в Саранске фигуристка назвала для себя удачливой и надеется в будущем неоднократно возвращаться сюда.