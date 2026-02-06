Дочь-инвалид Гитаны Леонтенко написала письмо о последних днях своей матери

— Наши доводы: у Гитаны Аркадьевны всегда было крепкое здоровье, а сейчас ей стало плохо. Никого не убеждали. Не удавалось пробить равнодушие врачей. Мы самостоятельно нашли, где сделать флюорографию. Обнаружилась жидкость в легких. Это было связано с болезнью сердца. И только тогда Гитане Аркадьевне оказали помощь, положили в больницу, начали лечить, она пошла на поправку. Через две недели ее выписали домой, — говорится в письме.