Дочь-инвалид Гитаны Леонтенко написала письмо о последних днях своей матери

Вокруг смерти вдовы советского артиста Алексея Баталова, артистки Гитаны Леонтенко появилось множество слухов и домыслов. Чтобы прояснить ситуацию, ее дочь-инвалид Мария Баталова написала письмо, которое публично зачитала юрист Татьяна Кириенко.
В нем указано, что 19 декабря Леонтенко уже вызывали скорую помощь, но врачи не стали ее госпитализировать. Спустя неделю семья своими силами доставила ее в больницу, но там отказались принимать женщину, сославшись на ее 90-летний возраст.
— Наши доводы: у Гитаны Аркадьевны всегда было крепкое здоровье, а сейчас ей стало плохо. Никого не убеждали. Не удавалось пробить равнодушие врачей. Мы самостоятельно нашли, где сделать флюорографию. Обнаружилась жидкость в легких. Это было связано с болезнью сердца. И только тогда Гитане Аркадьевне оказали помощь, положили в больницу, начали лечить, она пошла на поправку. Через две недели ее выписали домой, — говорится в письме.
23 января Гитана Леонтенко скончалась дома, рядом была ее дочь, которая в последние месяцы заботилась о матери. Когда медики прибыли зафиксировать смерть, они заметили синяки на теле и ошибочно заподозрили Марию в причинении вреда. Однако вскоре стало ясно, что причиной смерти стало заболевание сердца.
Тело задержали в морге из-за ошибки участкового при оформлении документов. Леонтенко хотела быть похороненной рядом с мужем и матерью, но ее свидетельство о рождении было утеряно и пришлось обращаться в Союз кинематографистов для подтверждения родства. Татьяна Кириенко отметила, что все расходы на похороны взяла на себя Мария Баталова, которая, несмотря на ограничения в речи и движении, полностью контролировала ситуацию, передает «КП».
