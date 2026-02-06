Стали известны риски при использовании бесплатных VPN

Использование бесплатных VPN-сервисов не безопасно, так как личные данные россиян оказываются под угрозой распространения. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» специалист в сфере интернет-безопасности Елена Максимова.
— Поскольку прямых платежей от пользователей нет, компании находят иные способы монетизации. Чаще всего это скрытый сбор и продажа цифрового следа. Вы передаете весь свой интернет-трафик — историю браузера, логины, пароли, детали финансовых операций. Эти конфиденциальные сведения становятся товаром, — считает эксперт.
По словам Максимовой, сведения могут быть переданы не только рекламным сетям или агрегаторам, но и киберпреступникам, что нанесет серьезный финансовый ущерб для пользователя.
Газета «Известия» подчеркнула, что опасность скачивания бесплатных сервисов всегда заключается в том, что вместо нужного приложения можете скачать либо ресурс мошенников, либо компания будет зарабатывать, передавая персональные данные граждан третьим лицам.