Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны риски при использовании бесплатных VPN

IT-Максимова: бесплатные сервисы VPN могут продавать личные данные россиян.

Источник: Комсомольская правда

Использование бесплатных VPN-сервисов не безопасно, так как личные данные россиян оказываются под угрозой распространения. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» специалист в сфере интернет-безопасности Елена Максимова.

— Поскольку прямых платежей от пользователей нет, компании находят иные способы монетизации. Чаще всего это скрытый сбор и продажа цифрового следа. Вы передаете весь свой интернет-трафик — историю браузера, логины, пароли, детали финансовых операций. Эти конфиденциальные сведения становятся товаром, — считает эксперт.

По словам Максимовой, сведения могут быть переданы не только рекламным сетям или агрегаторам, но и киберпреступникам, что нанесет серьезный финансовый ущерб для пользователя.

Газета «Известия» подчеркнула, что опасность скачивания бесплатных сервисов всегда заключается в том, что вместо нужного приложения можете скачать либо ресурс мошенников, либо компания будет зарабатывать, передавая персональные данные граждан третьим лицам.