Медведев пошутил во время награждения Михалкова о «перепуганных бесах»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время награждения режиссера, народного артиста РСФСР, автора передачи «Бесогон» Никиты Михалкова на литературной премии «Слово» пошутил о «перепуганных бесах».
«Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», — сказал Медведев во время вручения Михалкову гран-при премии.
Гримпенская трясина — опасное болото из произведения «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла. Расположено оно на Дартмурских болотах в Англии и играет ключевую роль в сюжете романа.
Никита Михалков сыграл роль сэра Генри Баскервиля в советском фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».
Напомним, в конце прошлого года Михалков получил из рук Владимира Путина орден Андрея Первозванного. Глава государства отметил самобытность режиссера и его преданность российской культуре.