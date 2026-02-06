Ричмонд
Синоптик назвал дату наступления оттепели в Москве

Синоптик Ильин: через неделю в Москве установится плюсовая температура.

Источник: Комсомольская правда

Холода отступят из столичного региона уже через неделю, такой прогноз озвучил в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

— В ночь на вторник, 10 февраля, ожидается −13… −18 градусов, 11 февраля — до −22 градусов. А уже 14 февраля температура в южных районах может добраться до положительных значений, — считает специалист.

Метеоролог уточнил, что также на следующей неделе в Москве и Московской области ожидаются небольшие снегопады, местами гололедица.

Ранее KP.RU сообщил, что январь 2026 года, хоть и выдался морозным, но всего лишь второй зимний месяц без оттепелей с начала столетия. Предыдущий был аж в 2010 году.

Любопытно, что в общей сложности за четверть нынешнего века зимних месяцев было 75 и лишь два из них без оттепелей.