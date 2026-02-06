Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климатолог Кокорин: погода в Москве изменится из-за глобального потепления

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в ближайшие годы главной проблемой российской столицы станет увеличение случаев аномальной жары и усиленные осадки.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшем будущем москвичам все чаще придется переживать волны жары и аномальные снегопады, и связано это с потеплением климата. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.

По словам специалиста, в ближайшие годы главной проблемой российской столицы станет увеличение случаев аномальной жары и усиленные осадки. При этом климатолог отметил, что усиления эти будут неравномерными.

«Осадков будет немного больше, особенно зимой, но мы будем замечать другое — неравномерность их выпадения: то осадков нет, то их наоборот много. Мы уже это видим на примере зимы: то снега нет вообще, то его безумно много. Летом тоже, грубо говоря, не 10 небольших дождиков в месяц, а два сильных ливня», — объяснил специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом Кокорин подчеркнул, что из-за особенностей географического расположения разрушительных природных катастроф, вроде торнадо и тропических циклонов, в столице ожидать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что изменения климата могут привести к увеличению повторяемости экстремальных явлений, а также о том, что человечество может сделать, чтобы предотвратить катастрофу.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше