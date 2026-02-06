Климатолог Кокорин: погода в Москве изменится из-за глобального потепления

«Осадков будет немного больше, особенно зимой, но мы будем замечать другое — неравномерность их выпадения: то осадков нет, то их наоборот много. Мы уже это видим на примере зимы: то снега нет вообще, то его безумно много. Летом тоже, грубо говоря, не 10 небольших дождиков в месяц, а два сильных ливня», — объяснил специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».