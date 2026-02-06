Климатолог Кокорин: погода в Москве изменится из-за глобального потепления

В ближайшем будущем москвичам все чаще придется переживать волны жары и аномальные снегопады, и связано это с потеплением климата. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.
По словам специалиста, в ближайшие годы главной проблемой российской столицы станет увеличение случаев аномальной жары и усиленные осадки. При этом климатолог отметил, что усиления эти будут неравномерными.
«Осадков будет немного больше, особенно зимой, но мы будем замечать другое — неравномерность их выпадения: то осадков нет, то их наоборот много. Мы уже это видим на примере зимы: то снега нет вообще, то его безумно много. Летом тоже, грубо говоря, не 10 небольших дождиков в месяц, а два сильных ливня», — объяснил специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
При этом Кокорин подчеркнул, что из-за особенностей географического расположения разрушительных природных катастроф, вроде торнадо и тропических циклонов, в столице ожидать не стоит.
