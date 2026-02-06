Кардиолог Малай: головная боль может указывать на проблемы с сердцем

Симптомом проблем с сердцем может быть не только боль в области груди, но и головная боль в районе висков. Об этом рассказала корреспонденту издания Lenta.ru кардиолог Анастасия Малай.
— Наиболее частой причиной пульсирующей боли в висках является гипертония. Она сопровождается покраснением лица, учащенным сердцебиением, тошнотой, легкой дезориентацией, шумом или звоном в ушах, — сказала медик.
Она отметила, что пульсация в висках может быть признаком атеросклероза и снижения эластичности сосудов, когда стенки артерий становятся более плотными. Или же возникать при нарушениях сердечного ритма.
Ранее Life.ru сообщил, что участившиеся головные боли могут быть связаны с дефицитом магния или витамина B2. Дефицит питательных веществ часто остаётся нераспознанным, так как его симптомы маскируются под усталость, стресс или возрастные изменения.
По данным 360.ru, терпеть частые головные боли или заниматься самолечением нельзя — у боли может быть несколько причин, и это определяет только врач.