Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, которого обвинили в секс-торговле несовершеннолетними, якобы был убит по приказу президента США Дональда Трампа, так как бизнесмен собирался раскрыть имена влиятельных людей, участвовавших в его вечеринках. С таким заявлением выступил брат финансиста Марк Эпштейн, слова которого приводит издание Metro.
Журналисты напомнили, что Трампа никогда не обвиняли в смерти Эпштейна, которую официально классифицировали как самоубийство.
Брат финансиста сослался на материалы ФБР, где якобы содержатся сведения о звонке водителя лимузина из Далласа. Он утверждает, что подслушал разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», и упоминалось имя Джеффри. Марк Эпштейн также добавил, что его брат якобы был убит в своей камере, говорится в материале.
В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.
Однако вечером 4 февраля стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.