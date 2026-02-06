Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, которого обвинили в секс-торговле несовершеннолетними, якобы был убит по приказу президента США Дональда Трампа, так как бизнесмен собирался раскрыть имена влиятельных людей, участвовавших в его вечеринках. С таким заявлением выступил брат финансиста Марк Эпштейн, слова которого приводит издание Metro.

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, которого обвинили в секс-торговле несовершеннолетними, якобы был убит по приказу президента США Дональда Трампа, так как бизнесмен собирался раскрыть имена влиятельных людей, участвовавших в его вечеринках. С таким заявлением выступил брат финансиста Марк Эпштейн, слова которого приводит издание Metro.

Журналисты напомнили, что Трампа никогда не обвиняли в смерти Эпштейна, которую официально классифицировали как самоубийство.

Брат финансиста сослался на материалы ФБР, где якобы содержатся сведения о звонке водителя лимузина из Далласа. Он утверждает, что подслушал разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», и упоминалось имя Джеффри. Марк Эпштейн также добавил, что его брат якобы был убит в своей камере, говорится в материале.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Однако вечером 4 февраля стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше