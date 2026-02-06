Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего фотографа ФК «Динамо» арестовали по делу о финансировании ФБК*

В Москве задержан бывший фотограф футбольного клуба «Динамо» Глеб С. Его арестовали по обвинению в финансировании экстремистской организации. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», после обыска ему предъявили официальное обвинение.

Источник: Life.ru

Следствие считает, что мужчина переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК*), признанному в России экстремистской организацией. Он фигурировал в так называемых списках «сторонников ФБК*». Ранее Глеб работал специалистом по внешним коммуникациям в академии «Динамо», а позже стал частным фотографом. Известно, что он неоднократно участвовал в акциях протеста: в 2021 году его штрафовали за участие в митинге, также он получал 9 суток ареста.

Теперь ему грозит уголовное преследование по серьёзной статье о финансировании экстремизма.

Ранее суд приговорил блогера Никиту Ефремова** к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Основанием для приговора стал его перевод шести тысяч рублей ФБК*.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.