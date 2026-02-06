Бывшего фотографа ФК «Динамо» арестовали по делу о финансировании ФБК*

Следствие считает, что мужчина переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК*), признанному в России экстремистской организацией. Он фигурировал в так называемых списках «сторонников ФБК*». Ранее Глеб работал специалистом по внешним коммуникациям в академии «Динамо», а позже стал частным фотографом. Известно, что он неоднократно участвовал в акциях протеста: в 2021 году его штрафовали за участие в митинге, также он получал 9 суток ареста.