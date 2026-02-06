Появилось видео с покидающим Россию на 50 лет Нурланом Сабуровым

В Сети в пятницу, 6 февраля, появилась видеозапись, на которой казахстанский комик Нурлан Сабуров вылетает в Алма-Ату из столичного аэропорта Внуково.
Юмориста никто не проводил на самолет. Также он отказался отвечать на вопросы журналистов и пожелал им хорошего полета, передает Telegram-канал Baza.
Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства страны. По данным СМИ, юморист отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и позднее самостоятельно купил билет в Казахстан. После прохождения паспортного контроля он несколько раз уточнял, будут ли его депортировать, а затем сел на раскладушку и заявил, что у него нет денег на обратный билет в ОАЭ.
В тот же день журналисты сообщили, что Нурлан Сабуров отказался получать российское гражданство, объяснив свое решение возможными «коммерческими рисками».