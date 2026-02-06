Агроном дал рабочие советы по выращиванию рассады

Чтобы вырастить жизнеспособную рассаду, которая затем даст обильный урожай, важно правильно выбрать семена для посадки. Как это сделать, раскрыл в беседе с aif.ru агроном Николай Курдюмов.
— Даже в качественных пакетиках есть пустые и полупустые семена. Поэтому первый фильтр — вода. Погружаем семена в теплую воду, через 15−20 минут все, что осталось плавать, без сожаления отправляется в мусор, — советует эксперт.
Агроном добавил, что далее важно содержать посадки в тепле — перцы и баклажаны прорастут при температуре не меньше +28 градусов, огурцы, тыквенные, фасоль — около +25 градусов.
«Москва 24» ранее сообщила, что в городах средней полосы с умеренным климатом (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие) в феврале можно начинать сеять баклажаны, перец, томаты, а также брокколи, кольраби, морковь и свеклу.