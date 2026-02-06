Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян высказалась о публикации новых файлов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за секс-торговлю детьми. Свое мнение по этому поводу она выразила в прямом эфире на телеканале «Россия 1» и в своем Telegram-канале.
— Читаешь эти файлы Эпштейна и… если бы у меня были волосы, они бы встали дыбом, — высказалась Симоньян, которая потеряла волосы в результате терапии в рамках онкологического заболевания. Свою цитату она также продублировала в Telegram-канале, прикрепив отрывок из видео.
В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.
Однако вечером 4 февраля стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.