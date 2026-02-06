Председатель ОБСЕ Кассис признал глубокий кризис в организации

Председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис заявил, что организация переживает серьёзный кризис и сталкивается с упадком. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своих визитов в Москву и Киев.
Кассис отметил, что кризис коснулся всей системы международного сотрудничества, и ОБСЕ не стала исключением. Целью его поездки в Россию было налаживание диалога.
Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым основное внимание уделили ситуации на Украине. Кассис и Лавров также обсудили возможные шаги для повышения значимости ОБСЕ.
Сергей Лавров со своей стороны подтвердил, что организация действительно находится в глубоком кризисе. Он заявил, что Россия готова поддержать активизацию экономической работы ОБСЕ при условии отсутствия дискриминации.
Глава российского МИДа подчеркнул, что ОБСЕ подошла к опасной черте. По его словам, существует реальная угроза саморазрушения организации.