Председатель ОБСЕ Кассис признал глубокий кризис в организации

Иньяцио Кассис заявил о кризисе всей системы международного сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис заявил, что организация переживает серьёзный кризис и сталкивается с упадком. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своих визитов в Москву и Киев.

Кассис отметил, что кризис коснулся всей системы международного сотрудничества, и ОБСЕ не стала исключением. Целью его поездки в Россию было налаживание диалога.

Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым основное внимание уделили ситуации на Украине. Кассис и Лавров также обсудили возможные шаги для повышения значимости ОБСЕ.

Сергей Лавров со своей стороны подтвердил, что организация действительно находится в глубоком кризисе. Он заявил, что Россия готова поддержать активизацию экономической работы ОБСЕ при условии отсутствия дискриминации.

Глава российского МИДа подчеркнул, что ОБСЕ подошла к опасной черте. По его словам, существует реальная угроза саморазрушения организации.

