Культурно-спортивному центру «Печатники» выдали разрешение на эксплуатацию

На юго-востоке столицы скоро заработает новый культурно-спортивный центр. В пятницу, 6 февраля, стало известно, что разрешение на ввод в эксплуатацию получил КСЦ «Печатники» на улице Полбина.
«Дата выдачи разрешения: 5 февраля 2026 года. Наименование объекта капитального строительства: культурно-спортивный центр “Печатники” по адресу: ул. Полбина, вл. 37. Функциональное назначение объекта: многофункциональный развлекательный центр», — приводит текст разрешения Агентство городских новостей «Москва».
Известно, что культурно-спортивный центр с фасадом в футуристическом стиле с подсветкой имеет четыре этажа и один подземный. Площадь помещений составляет около 2 тыс. кв.м. Внутри предусмотрено обустроили демонстрационный, актовый, и спортивный залы с панорамным остеклением. Также подготовили просторный гардероб, комфортную зону ожидания, а также медицинские и методические кабинеты. В нем планируют проводить культурные мероприятия и мастер-классы для жителей района.
Ранее в том же районе открылся новый центр «Профессии будущего», в котором всех желающих готовы в краткие сроки обучить новой профессии. Для жаждущих знаний открыты 75 направлений обучения.