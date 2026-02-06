Культурно-спортивному центру «Печатники» выдали разрешение на эксплуатацию

Известно, что культурно-спортивный центр с фасадом в футуристическом стиле с подсветкой имеет четыре этажа и один подземный. Площадь помещений составляет около 2 тыс. кв.м. Внутри предусмотрено обустроили демонстрационный, актовый, и спортивный залы с панорамным остеклением. Также подготовили просторный гардероб, комфортную зону ожидания, а также медицинские и методические кабинеты. В нем планируют проводить культурные мероприятия и мастер-классы для жителей района.