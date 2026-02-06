Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к перемирию на время зимних Олимпийских игр в Италии. В заявлении, опубликованном офисом генсека, он призвал сделать «борьбу на спортивной арене единственным противостоянием между народами», отказавшись от конфликтов на боле боя.
«Я призываю все стороны конфликтов соблюдать Олимпийское перемирие. Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», — заявил Гутерриш.
Он также назвал Олимпийские игры маяком надежды и праздником человеческого потенциала, который сочетает в себе командную работу, взаимное уважение и честную игру.
Напомним, что киевский режим неоднократно нарушал условия по прекращению огня, которые соблюдались российской стороной. В 2025 году президент РФ Владимир Путин предлагал Украине прекращение огня на Пасху, однако перемирие было использовано в ВСУ для нанесения ударов по позициям армии России.
Также киевский режим нарушал объявленное Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.