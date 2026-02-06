Напомним, что киевский режим неоднократно нарушал условия по прекращению огня, которые соблюдались российской стороной. В 2025 году президент РФ Владимир Путин предлагал Украине прекращение огня на Пасху, однако перемирие было использовано в ВСУ для нанесения ударов по позициям армии России.