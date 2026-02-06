УЕФА засчитал технические поражения Эстонии и Литве за отказ играть с Белоруссией

«Решением контрольно-этического и дисциплинарного органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — говорится в заявлении АБФФ.
Во втором раунде отборочного турнира белоруские футболистки должны встретиться со сборными Эстонии 27 марта, Мальты 30 марта и Литвы 2 апреля. Информацию о проведении матча с Мальтой опубликуют позже.
В первом раунде отбора сборная Беларуси играла в группе А7. Она заняла последнее место и перешла в лигу В.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие сборной России в международных турнирах ничего не принёс, кроме разочарования и ненависти, и призвал пересмотреть это решение. В самой международной организации не согласились с его мнением: Совет ФИФА в ближайшее время не будет рассматривать возможность снятия ограничений с России.
