УЕФА засчитал технические поражения Эстонии и Литве за отказ играть с Белоруссией

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие сборной России в международных турнирах ничего не принёс, кроме разочарования и ненависти, и призвал пересмотреть это решение. В самой международной организации не согласились с его мнением: Совет ФИФА в ближайшее время не будет рассматривать возможность снятия ограничений с России.