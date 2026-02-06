Ричмонд
УЕФА засчитал технические поражения Эстонии и Литве за отказ играть с Белоруссией

Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы до 17 лет получили технические поражения со счётом 0:3. Они отказались проводить матчи с белорусской командой в отборочном турнире чемпионата Европы. Об этом сообщили на сайте Белорусской федерации футбола.

Источник: Life.ru

«Решением контрольно-этического и дисциплинарного органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — говорится в заявлении АБФФ.

Во втором раунде отборочного турнира белоруские футболистки должны встретиться со сборными Эстонии 27 марта, Мальты 30 марта и Литвы 2 апреля. Информацию о проведении матча с Мальтой опубликуют позже.

В первом раунде отбора сборная Беларуси играла в группе А7. Она заняла последнее место и перешла в лигу В.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие сборной России в международных турнирах ничего не принёс, кроме разочарования и ненависти, и призвал пересмотреть это решение. В самой международной организации не согласились с его мнением: Совет ФИФА в ближайшее время не будет рассматривать возможность снятия ограничений с России.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.