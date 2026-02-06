Сыграл Сталина и стал бездомным: актер Игорь Гузун умер в 65 лет

В возрасте 65 лет скончался советский и российский актер, сценарист, продюсер, художник-постановщик Игорь Гузун. Он оставил заметный след в кинематографе, сыграв в десятках проектов разного жанра и масштаба.
Причина смерти и проблемы со здоровьем.
В настоящее время причина смерти Игоря Гузуна не оглашается, однако известно, что в прошлом у актера были проблемы со здоровьем. Так, в 2017 году он попадал в реанимацию после того, как потерял сознание по дороге на съёмки. Тогда врачи диагностировали у него предынсультное состояние и астенический синдром. Также сообщалось о том, что из-за бездомного образа жизни у актера отказали ноги. Однако неизвестно, связано ли это с причинами его смерти.
Карьера в кино.
Гузун начал карьеру в кинематографе в 1988 году как ассистент режиссёра и актёр, позже работал как режиссёр. Свободно владел русским, английским, румынским и итальянским языками, что позволило ему активно работать в международном кино. Среди заметных работ: «Полк Шарпа» (телесериал, Великобритания), «Первый удар» (США), «Приключения Марко Поло», «Возвращение Титаника», «Мастер и Маргарита», «Ёлки-10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и «Домашний арест». Также он был автором идеи сериала «Псевдоним “Албанец”».
10 раз сыграл Сталина.
Гузун неоднократно воплощал образ Сталина в разных проектах, что стало одной из его «визитных карточек». Его работа в этой роли получила признание — в 2020 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил Гузуна памятной медалью Сталина в честь 140‑летия со дня рождения генералиссимуса. В образе Сталина Игорь Гузун появлялся на экранах в проектах «Варшавская битва. 1920 год» (Польша), «Дом образцового содержания», «Мустафа Шокай», «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт», «Час Волкова‑3», «Дипломатическая ситуация» и других.
Пять жен и пять детей.
Гузун пять раз пытался создать семью, однако все семейные союзы актера заканчивались разводами. Известно, что у актера 5 детей разного возраста, фото которых он часто публиковал в соцсетях. Младший ребёнок — Тимофей — родился осенью 2015 года. У Гузуна также есть внук Лоренцо, который, по информации на 2018 год, жил в Италии.
Оказался на улице в 60 лет.
Из-за разводов и финансовых обязательств перед бывшими супругами актер лишился жилья. Гузун в начале 2020 года рассказывал, что вынужден ночевать в кабинете директора дома престарелых, а в непогоду иногда находил временное пристанище в аэропортах Шереметьево и Домодедово.
В 2021 году Гузун обвинил свою сожительницу в том, что она украла у него 4 миллиона рублей и выгнала из дома. Он утверждал, что доверил ей документы и деньги, а после запоя обнаружил, что накопления исчезли. Женщина, в свою очередь, заявляла, что Гузун сам подарил ей деньги, которые она потратила на покупку квартиры. Экспертиза на полиграфе показала, что актер соврал — он действительно разрешал Смирновой пользоваться своими накоплениями.