Комик Нурлан Сабуров вылетел в Казахстан после запрета на въезд в РФ

Напомним, Сабурова задержали утром в аэропорту Внуково по возвращении из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. По предварительной информации, решение было принято в интересах нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.