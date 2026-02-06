Комик Нурлан Сабуров вылетел в Казахстан после запрета на въезд в РФ

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, вылетел в Алматы из аэропорта Внуково. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «112».
По информации авторов канала, в пятницу ночью ему выдали документы о запрете на въезд в Россию.
Вылет артиста в Алматы был запланирован на 21:50 по московскому времени. Вскоре после этого времени борт вылетел в пункт назначения.
Напомним, Сабурова задержали утром в аэропорту Внуково по возвращении из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. По предварительной информации, решение было принято в интересах нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.