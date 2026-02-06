Посольство РФ прокомментировало данные о застрявших на Кубе туристах

В российском посольстве в Гаване прокомментировали данные о застрявших на Кубе туристах и сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию.
«Посольство и Генконсульство России в Гаване внимательно отслеживают ситуацию с российскими туристами на Кубе в связи с появившейся информацией о задержках рейсов отдельных авиакомпаний», — сказано в публикации.
В посольстве добавили, что дипломаты совместно с представителями авиакомпании «Аэрофлот» находятся в контакте с кубинскими авиационными властями. Стороны обсуждают гарантии обеспечения запасов топлива для самолетов российских авиалиний.
В дипмиссии отметили, что пока обращений от туристов РФ в посольство не поступало.