Посольство РФ прокомментировало данные о застрявших на Кубе туристах

Посольство РФ находится в контакте с кубинскими авиационными властями после данных о застрявших на Кубе туристах.

Источник: Аргументы и факты

В российском посольстве в Гаване прокомментировали данные о застрявших на Кубе туристах и сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию.

«Посольство и Генконсульство России в Гаване внимательно отслеживают ситуацию с российскими туристами на Кубе в связи с появившейся информацией о задержках рейсов отдельных авиакомпаний», — сказано в публикации.

В посольстве добавили, что дипломаты совместно с представителями авиакомпании «Аэрофлот» находятся в контакте с кубинскими авиационными властями. Стороны обсуждают гарантии обеспечения запасов топлива для самолетов российских авиалиний.

В дипмиссии отметили, что пока обращений от туристов РФ в посольство не поступало.