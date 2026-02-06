Возвращенный из плена с Украины житель Курской области госпитализирован

Один из жителей Курской области, которые были возвращены с территории Украины, госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Врачи настояли на его направлении в Курскую областную клиническую больницу, в связи с целым рядом выявленных проблем со здоровьем», — написал политик.
Хинштейн сообщил, что у 26-летнего жителя Курской области диагностировали нарушения от полученной черепно-мозговой травмы. Молодой человек также получил ранения от осколков снаряда, из-за чего при отсутствии лечения медики обнаружили неправильно сросшийся перелом плечевой кости и не сросшийся перелом локтевой кости. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что возвращенная с Украины жительница Курской области рассказала об ужасном содержании в плену у киевского режима.