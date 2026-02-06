Возвращенный из плена с Украины житель Курской области госпитализирован

Хинштейн сообщил, что у 26-летнего жителя Курской области диагностировали нарушения от полученной черепно-мозговой травмы. Молодой человек также получил ранения от осколков снаряда, из-за чего при отсутствии лечения медики обнаружили неправильно сросшийся перелом плечевой кости и не сросшийся перелом локтевой кости. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.