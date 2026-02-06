Прокуратура требует передать государству билетную систему Leonardo

Иск предъявлен к группе частных лиц, которые владеют долями в «Сирене-Трэвел». Среди них — гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие. Право собственности реализуется как напрямую, так и через различные юридические лица.