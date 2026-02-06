Прокуратура требует передать государству билетную систему Leonardo

Генпрокуратура потребовала изъять в доход собственность владельцев «Сирены тревел» — разработчика системы бронирования Leonardo. Иск был направлен 4 февраля в Никулинский районный суд Москвы.
Список ответчиков указывает, что иск направлен против собственников и структур компании «Сирена-Трэвел», ключевого российского оператора системы бронирования билетов Leonardo.
Первое судебное заседание назначено на 18 февраля.
Иск предъявлен к группе частных лиц, которые владеют долями в «Сирене-Трэвел». Среди них — гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие. Право собственности реализуется как напрямую, так и через различные юридические лица.
Немногим ранее имущество бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова обратили в доход государства.