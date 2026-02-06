Ричмонд
Прокуратура требует передать государству билетную систему Leonardo

Имущество системы бронирования билетов Leonardo могут передать государству.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура потребовала изъять в доход собственность владельцев «Сирены тревел» — разработчика системы бронирования Leonardo. Иск был направлен 4 февраля в Никулинский районный суд Москвы.

Список ответчиков указывает, что иск направлен против собственников и структур компании «Сирена-Трэвел», ключевого российского оператора системы бронирования билетов Leonardo.

Первое судебное заседание назначено на 18 февраля.

Иск предъявлен к группе частных лиц, которые владеют долями в «Сирене-Трэвел». Среди них — гендиректор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие. Право собственности реализуется как напрямую, так и через различные юридические лица.

Немногим ранее имущество бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова обратили в доход государства.

